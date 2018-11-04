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В южной столице Кузбасса приготовили трёхметровый бутерброд

04 ноября 2018 в 16:58

В Новокузнецке, на праздновании Дня народного единства в Саду Алюминщиков, жители города попробовали трёхметровый бутерброд. Его приготовление посвятили 300-летию Кузбасса, а в качестве «начинки» использовали ветчину, помидоры, сыр и листья салата.

«Больше всего для начинки помидоров — это 4 кг, 3 кг ветчины, 2 кг сыра и столько же листьев салата. Тесто предоставил комбинат питания», — сообщает Новокузнецк.ru.

Супер-бутерброд пришли продегустировать десятки жителей Новокузнецка. Также гостей праздника угостили пловом, блинами и горячим чаем.

 

 

Фото: novokuznetsk.ru


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