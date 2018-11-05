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В Кузбассе автомобиль вылетел с трассы в болото

05 ноября 2018 в 12:50

ДТП произошло в Анжеро-Судженске. Водитель ВАЗ не справился с управлением на скользкой дороге и вылетел в кювет, машина перевернулась и оказалась в придорожном болоте.

По словам свидетелей, автомобиль стало быстро засасывать в трясину.

«Пассажиры не могли отстегнуть ремни безопасности. У одного из них при себе был нож, которым они перерезали ремни и таким образом спаслись», - рассказали очевидцы случившегося.

В ГИБДД Кузбасса пояснили, что в ведомство автомобилисты не обращались.

 

 

Фото: vk.com/ «ДТП Новокузнецка».


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