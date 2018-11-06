Пожар в Юрге унёс жизни шести детей и двух взрослых

Трагедия произошла ранним утром 6 ноября в одном из частных домов по улице Тупиковая.

Спасателям сигнал поступил в 04:20. Как сообщили в ГУ МЧС РФ по Кемеровской области, к тушению привлекались 19 человек и пять единиц техники. Ликвидировать пожар удалось в 05:19.

В результате пожара погибли пять детей и двое взрослых. Ещё один мальчик скончался в больнице.

«После тушения пожара в частном доме были обнаружены тела семи человек, из которых пятеро дети в возрасте от двух до 12 лет. Также с этого адреса госпитализированы 42-летняя женщина и 12-летний мальчик, который позже скончался в больнице. По факту пожара возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», — сообщили в СУ СК РФ по Кемеровской области.

Причины пожара выясняются.