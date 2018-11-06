Блог с тобой ›› Новости ›› Пожар в Юрге унёс жизни шести детей и двух взро...

Пожар в Юрге унёс жизни шести детей и двух взрослых

06 ноября 2018 в 08:24

Трагедия произошла ранним утром 6 ноября в одном из частных домов по улице Тупиковая.

Спасателям сигнал поступил в 04:20. Как сообщили в ГУ МЧС РФ по Кемеровской области, к тушению привлекались 19 человек и пять единиц техники. Ликвидировать пожар удалось в 05:19.

В результате пожара погибли пять детей и двое взрослых. Ещё один мальчик скончался в больнице.

«После тушения пожара в частном доме были обнаружены тела семи человек, из которых пятеро дети в возрасте от двух до 12 лет. Также с этого адреса госпитализированы 42-летняя женщина и 12-летний мальчик, который позже скончался в больнице. По факту пожара возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», — сообщили в СУ СК РФ по Кемеровской области.

Причины пожара выясняются.


Читайте также

Content
В южной столице Кузбасса приготовили трёхметровый бутерброд
Content 154889
В Прокопьевске местного жителя придавило бетонной плитой
Content
В Кузбассе автомобиль вылетел с трассы в болото
Content
В Новокузнецке легковушка улетела с моста в реку

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?