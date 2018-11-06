Губернатор Кузбасса выразил соболезнования по поводу гибели семьи в Юрге

Напомним, утром 6 ноября пожар в частном доме унес жизни шести детей и двух взрослых. В настоящее время причины возгорания устанавливаются специалистами. Также по факту пожара возбуждено уголовное дело.

«Кузбасс скорбит по погибшим. Поручил выяснить все обстоятельства трагедии. На место выехали мои заместители Вячеслав Телегин, Елена Малышева, Валерий Догадов, а также представители всех социальных служб, которые были задействованы на месте пожара в ТЦ «Зимняя вишня», — написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава региона.

Уже известно, что дом, в котором произошло возгорание, погибшая семья снимала. По словам уполномоченного по правам ребёнка в Кемеровской области Дмитрия Кислицына, погибшая многодетная семья состояла на учёте в управлении соцзащиты.