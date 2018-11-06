В Кузбассе снегопад парализовал движение на федеральной трассе

Напомним, по сведениям Кемеровского гидрометцентра, в праздничные выходные выпало почти две декадные нормы осадков.

Дорожники борются с осадками на трассе, однако на трассе продолжают образовываться заторы.

Так, по словам очевидцев, из-за сильного снегопада было практически парализовано на участке федеральной трассы «Кемерово – Мариинск».

«Мы всю ночь простояли в пробке по пути из Кемерова в Мариинск. Это было в субботу, 3 ноября. Но в понедельник, 5 ноября, ситуация сильно не изменилась», - пожаловались автовладельцы.

Как пояснили в Дирекции автодорог Кузбасса, трудности возникают из-за того, что снегопад не прекращается.

А вот в столице Кузбасса ход уборки дорог проверил мэр города. Илья Середюк лично провёл объезд городских дорог. Оказалось, что она ведётся с нарушениями.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, директору МБУ «Кемеровские автодороги» объявлено замечание, руководителям дорожных организаций указано на необходимость усиления работы.

Кемеровчан просят сообщать о ненадлежащей работе дорожников по телефону горячей линии по уборке снега: 8 (3842) 67-00-00 (круглосуточно).

Фото: vk.com/«Инцидент Кемерово», администрация г. Кемерово.