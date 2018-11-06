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В Новокузнецке автомобиль врезался в автобус (видео)

06 ноября 2018 в 13:28

Авария произошла по дороге из бывшего посёлка городского типа Листвяги.

Возле остановки Лермонтова автомобиль врезался в автобус. Последствия аварии попали на видео, на кадрах видно, что в результате столкновения перед автомобиля частично оказался Фото, видео: vk.com/ «ДТП Новокузнецка».под автобусом.

В настоящее время все обстоятельства аварии устанавливаются.

Снег парализовал движение на дорогах Кузбасса.

 

 

 

Фото, видео: vk.com/ «ДТП Новокузнецка».

 


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