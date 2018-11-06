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Названы предварительные причины пожара с восемью погибшими в Юрге

06 ноября 2018 в 13:51

В СУ СК РФ по Кемеровской области назвали предварительные причины пожара в частном доме в Юрге, где погибли восемь человек, в том числе шесть детей. Следствие отрабатывает сразу три версии произошедшего.

«Из-за чего произошёл пожар, пока сложно сказать, следствие отрабатывает три версии: неосторожное обращение с огнём при курении, воспламенение из-за золы и короткое замыкание», — пояснили в ведомстве.

Также сообщается, мать погибших детей сейчас находится в больнице. О её состоянии пока ничего неизвестно. На месте ЧП работают эксперты.


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