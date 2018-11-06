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В Сети появилось видео с места смертельного пожара в Юрге

06 ноября 2018 в 14:30

Следственный комитет России опубликовал на своём канале в YouTube кадры с места смертельного пожара в Юрге.

Напомним, в результате происшествия погибли восемь человек, в том числе шестеро детей в возрасте от двух до 12 лет. В настоящее время следствие отрабатывает сразу три версии произошедшего.

На кадрах, опубликованных следователями, видно, что у жилья обгорели стены и практически отсутствует крыша. Также пострадали надворные постройки.

 

 

Видео: Youtube/Следственный комитет Российской Федерации.

 


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