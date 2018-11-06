Драка в кемеровском клубе: посетители обвинили полицию в бездействии

В понедельник в Сети появилась информация о том, что в одном из кемеровских ночных клубов в ночь с 4 на 5 ноября произошла массовая драка. По словам автора поста, несколько мужчин кавказской национальности избили посетителей клуба, в итоге пострадали около десяти мужчин и женщин. При этом прибывшие на место сотрудники полиции никаких мер не предприняли.

В Росгвардии прокомментировали инцидент. Как сообщили в ведомстве, группа задержания прибыла на место вызова спустя несколько минут после того, как экипажу поступил сигнал «Тревога». Компанию конфликтующих граждан стражи правопорядка застали на крыльце клуба на проспекте «Химиков». Позже выяснилось, что посетителей, начавших ругань, попросила покинуть заведение администратор клуба.

«Двое мужчин и женщина в окружении граждан выясняли отношения. Ими оказались местные жители 41 и 28 лет и 32-летняя женщина. Чтобы не допустить продолжения конфликта, троих кемеровчан задержали и передали для дальнейшей работы в отдел полиции «Ленинский», - пояснили в ведомстве.

Находясь в отделе полиции, задержанные заявили об отсутствии претензий друг к другу и нежелании привлекать оппонентов к ответственности. При этом травм и телесных повреждений участники конфликта друг другу не причинили.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.