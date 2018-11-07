Замгубернатора рассказала, в каком состоянии находится выжившая в смертельном пожаре в Юрге

Заместитель губернатора Кемеровской области по вопросам социального развития Елена Малышева рассказала о состоянии выжившей при пожаре в Юрге женщины. В настоящее время 42-летняя пострадавшая находится в местной больнице. По словам Малышевой, женщина не нуждается в госпитализации в Кемерово. Прогноз для жизни благоприятный.

«Состояние пациентки стабилизировалось. Она эмоционально стала реагировать на трагедию, которая случилась. Но, тем не менее, динамика положительная…», - рассказала Елена Малышева.

По прогнозам руководителя Кемеровского областного центра медицины катастроф Сергея Малиновского, пострадавшая будет находиться на стационарном лечении 7-10 дней, также за состоянием женщины будут следить психологи.

Известно, что со старшими детьми, которые не присутствовали в доме в момент пожара, региональные власти уже встретились. Семье обещана помощь в организации похоронных мероприятий и дальнейшая поддержка соцслужбами.