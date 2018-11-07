Дальнобойщик-наркоман устроил смертельную аварию на кузбасской трассе

В Гурьевске суд вынес обвинительный приговор дальнобойщику из Барнаула, который устроил смертельную аварию на трассе «Алтай – Кузбасс».

По версии следствия, 29-летний мужчина находился за рулём грузовика Scania в состоянии наркотического опьянения, он выехал на «встречку», где столкнулся с Toyota, после чего «легковушка» отлетела под прицеп другого грузовика Scania, который столкнулся с ЗИЛом.

«В результате аварии водитель Toyota от полученных травм скончался», — рассказали в ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

В итоге суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также его лишили права управлять транспортными средствами в течение двух лет после освобождения.