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Житель Киселёвска с ножом напал на продавца

07 ноября 2018 в 11:26

Вызов сотрудникам Росгвардии поступил от продавца киселёвского круглосуточного продуктового магазина по переулку Больничный. Продавец, рассказала, что буквально несколько минут назад в торговую точку зашел пьяный мужчина с ножом и потребовал выручку. Когда женщина ответила, что в кассе почти нет денег, тогда грабитель забрал 150 рублей и минералку, сел в свою машину и уехал.

Продавец описала нападавшего и его машину. Через некоторое время похожее транспортное средство обнаружили рядом с другим круглосуточным магазином по улице Советская.

«Водитель при виде патрульного автомобиля попытался скрыться, но совершил столкновение с такси», - рассказали в Росгвардии.

Задержанным оказался 35-летний местный житель. В ходе осмотра у него был обнаружен кухонный нож. Для дальнейшего разбирательства бойцы Росгвардии вызвали к месту происшествия следственно-оперативную группу и сотрудников ГИБДД.


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