В Новокузнецке в подъезде застрелили мужчину

Как сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса», тело мужчины с огнестрельными ранениями было обнаружено около 9:00 7 ноября на лестничной клетке одного из домов по Ермакова. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

«Утром потерпевший отвез дочь в школу и вернулся домой. Мужчина зашёл в подъезд, где неизвестный несколько раз выстрелил в него, после чего злоумышленник с места преступления скрылся», — сообщили в СУ СК РФ по Кемеровской области.

В результате осмотра места преступления были обнаружены гильзы от патронов.

Отмечается, что несколько лет назад имя застреленного фигурировало в ориентировках на пропавшего ребенка. Во время развода он не смог поделить с бывшей женой собственную дочь и скрылся вместе с девочкой. В течение нескольких лет его разыскивали судебные приставы.

Также известно, что новокузнечанин занимался коммерческой деятельностью. Сейчас следствие устанавливает были ли конфликты у потерпевшего с партнерами по бизнесу, а также какие отношения были у него с родственниками.

На месте работает следственно-оперативная группа. В ближайшее время будет проведен комплекс судебных экспертиз, в числе которых баллистическая экспертиза по обнаруженным гильзам.

Фото: nk.ru