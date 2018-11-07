В Сети появилось видео с места убийства новокузнецкого бизнесмена

Напомним, 7 октября, в одной из новокузнецких многоэтажек по проспекту Ермакова в подъезде было найдено тело мужчины с огнестрельным ранением. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Расследование взял под личный контроль начальник ГУ МВД России по Кемеровской области генерал-майор полиции Игорь Иванов. Как сообщили в ведомстве, над раскрытием преступления работают наиболее опытные сотрудники уголовного розыска областного МВД, их коллеги из Новокузнецка и сотрудники следственного комитета.

Сейчас устанавливается были ли конфликты у потерпевшего с партнерами по бизнесу, а также какие отношения были у него с родственниками. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление подозреваемого.

В Сети уже появилось видео с места убийства новокузнечанина.

Видео: youtube.com/ «Новокузнецк.ru».