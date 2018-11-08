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Снег в Кемерове: За некачественную уборку дворов вынесено почти 400 замечаний

08 ноября 2018 в 08:43

В столице Кузбасса специалисты МБУ «Жилкомцентр» провели объезды дворовых территорий и выявили факты некачественного содержания дворов.

«Основным замечанием контрольной группы стало наличие шуги, неочищенных дворовых проездов и крылец, снежных наносов и сосулек на кровлях», — пояснили в мэрии.

Управляющим организациям поручили устранить замечания в ближайшее время, а также обратить особое внимание на очистку проезжей части и пешеходных зон во дворах.

 

 

Фото: vk.com/ Илья Середюк.


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