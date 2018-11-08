Смертельное ДТП на кузбасской трассе: столкнулись две легковушки

Во вторник, 6 ноября, около 08:30 на 433 километре автодороги Р-255 «Сибирь» в Чебулинском районе произошло смертельное ДТП.

«38-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099 не выбрал безопасную скорость движения, не учёл дорожные и погодные условия. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2115», - рассказали в областном МВД.

В результате аварии с травмами различной степени тяжести в больницу были доставлены пять человек, в том числе оба водителя. Впоследствии одна из пострадавших, 17-летняя девушка, пассажир девяносто девятой модели ВАЗа, скончалась.

Известно также, что на автомобиле, который выехал на встречку, были установлены колёса разного диаметра и летняя резина. По данному факту возбуждено уголовное дело.