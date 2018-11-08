Блог с тобой ›› Новости ›› В пятницу в центре Кемерова ограничат движение

В пятницу в центре Кемерова ограничат движение

08 ноября 2018 в 12:55

В пятницу, 10 ноября, на улице Н. Островского в Кемерове ограничат движение автомобилей и запретят стоянку. Ограничения связаны с проведением церемонии принятия торжественной клятвы воспитанниками 1-го курса ГБ НОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат полиции».

Движение транспортных средств ограничат с 9:00 до 11:00 часов по ул. Н. Островского — от проспекта Кузнецкий до улицы Кирова, а также по ул. Кирова - от пр. Кузнецкий до пересечения с ул. Н. Островского.

Стоянка автомобилей будет запрещена с 7:00 до 11:00 от Кузнецкого до Кирова, а также от Кузнецкого до дома №25 по улице Кирова.

На дорогах установят временные знаки.


Читайте также

Content kz16pis nac 1024x768
В Новокузнецке в подъезде застрелили мужчину
Content main thumb
В Сети появилось видео с места убийства новокузнецкого бизнесмена
Content mpqflvuw2v0
Снег в Кемерове: За некачественную уборку дворов вынесено почти 400 замечаний
Content 14dbaba8475c32c4dd312fb44c58dbda
Смертельное ДТП на кузбасской трассе: столкнулись две легковушки

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?