В пятницу в центре Кемерова ограничат движение

В пятницу, 10 ноября, на улице Н. Островского в Кемерове ограничат движение автомобилей и запретят стоянку. Ограничения связаны с проведением церемонии принятия торжественной клятвы воспитанниками 1-го курса ГБ НОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат полиции».

Движение транспортных средств ограничат с 9:00 до 11:00 часов по ул. Н. Островского — от проспекта Кузнецкий до улицы Кирова, а также по ул. Кирова - от пр. Кузнецкий до пересечения с ул. Н. Островского.

Стоянка автомобилей будет запрещена с 7:00 до 11:00 от Кузнецкого до Кирова, а также от Кузнецкого до дома №25 по улице Кирова.

На дорогах установят временные знаки.