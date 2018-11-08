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В Кузбассе молодая мама после родов впала в кому и умерла

08 ноября 2018 в 14:34

Как сообщили в следственном комитете, летом 2018 года 19-летнюю девушку на скорой привезли в больницу и провели кесарево сечение. Во время операции она впала в комму. Некоторое время девушка находилась в Тисульской районной больнице, после её перевезли в областную.

За жизнь девушки боролись врачи, в результате она начала самостоятельно дышать, и сердце заработало без аппарата, но не реагировала на родственников.

Родственники убеждены, что девушке был поставлен неправильный диагноз. По факту смерти следственный комитет начал расследование. В настоящее время проводится экспертиза, а следователи выясняют возможность допущения врачебной ошибки во время операции.

В пресс-службе департамента охраны здоровья населения Кемеровской области пояснили, что говорить о причинах смерти слишком рано.

«Со стороны областной администрации будет оказана полная помощь семье, в сопровождении и организации медицинской помощи на уровне областных больниц для ребёнка», - заверила заместитель губернатора Елена Малышева.


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