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В Прокопьевске пьяный водитель насмерть сбил пенсионера

08 ноября 2018 в 16:27

ДТП произошло на улице Мичурина. Там пьяный водитель за рулём Toyota RAV4 сбил 74-летнего мужчину, который шел по обочине.

«Прибывшие на место ДТП полицейские задержали водителя внедорожника. У мужчины имелись явные признаки алкогольного опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Многочисленные свидетели рассказали полицейским, что после произошедшего водитель перегнал машину на другое место, чтобы изменить «схему» ДТП», — рассказали в ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Обвиняемый за время расследования дела несколько раз менял показания, пытаясь уйти от ответственности. В итоге суд назначил 55-летнему кузбассовцу наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, его лишили права управления транспортными средствами сроком на два года шесть месяцев.


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