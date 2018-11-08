В Прокопьевске пьяный водитель насмерть сбил пенсионера

ДТП произошло на улице Мичурина. Там пьяный водитель за рулём Toyota RAV4 сбил 74-летнего мужчину, который шел по обочине.

«Прибывшие на место ДТП полицейские задержали водителя внедорожника. У мужчины имелись явные признаки алкогольного опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Многочисленные свидетели рассказали полицейским, что после произошедшего водитель перегнал машину на другое место, чтобы изменить «схему» ДТП», — рассказали в ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Обвиняемый за время расследования дела несколько раз менял показания, пытаясь уйти от ответственности. В итоге суд назначил 55-летнему кузбассовцу наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, его лишили права управления транспортными средствами сроком на два года шесть месяцев.