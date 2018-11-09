В Кемерове «скорая» не смогла проехать к пациенту из-за шлагбаума

В Кемерове медики скорой помощи не смогли въехать во дворы жилых домов № 31 и № 33 на улице Николая Островского из-за перегородивших дворы с двух сторон шлагбаумов.

Видеозапись появилась в группе «В ритме Кемерово» соцсети «ВКонтакте».

Как отметили пользователи соцсети, это уже не первый случай, в эти дворы из-за шлагбаумов приходится въезжать со стороны Весенней, проезжая довольно значительное расстояние.

С скорой помощи пояснили, что шлагбаумы устанавливают по инициативе собственников квартир, и медикам во время срочных выездом довольно часто приходится сталкиваться с ними. Причём жильцы не всегда жильцы открывают их, пропуская внутрь двора служебную машину.

Видео: vk.com/ritm_kemerovo