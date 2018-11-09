Блог с тобой ›› Новости ›› Зима близко: кемеровские спасатели начали работ...

Зима близко: кемеровские спасатели начали работать в особом режиме

09 ноября 2018 в 10:38

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Кемеровской области ожидаются морозы до -33℃.

В связи с заморозками специалисты Кемеровской службы спасения начинают работать в особом усиленном режиме. Справляться с аварийными ситуациями, в случае их возникновения, кемеровским спасателям будут помогать две аварийно-восстановительные бригады, одна бригада канализационщиков и одна бригада электриков.

«На случай отключения электроэнергии подготовлены две дизель-генераторные установки мощностью 100 кВт и 200 кВт, 11 переносных генераторов мощностью от 2.2 кВт до 12 кВт», — рассказали в МБУ «Кемеровская служба спасения».

Отмечается, что кроме техники у спасателей есть все необходимые материалы, которые могут потребоваться для устранения любых коммунальных аварий.

В случае возникновения ЧС кемеровчан просят звонить по телефонам: 77-05-05 или 112.


Читайте также

Content
В Кузбассе директора школы уволили из-за оценок
Content v tomsk priedet ded moroz iz velikogo ustyuga 101345
Всероссийский Дед Мороз приедет в столицу Кузбасса
Content
В столице Кузбасса фура протаранила легковушку
Content
В Кузбассе задержали подозреваемого в убийстве новокузнецкого предпринимателя

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?