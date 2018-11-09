В Кузбассе директора школы уволили из-за оценок

Директору одной из школ в Тяжинском районе пришлось через суд восстанавливаться на работе после незаконного увольнения. Как сообщили в областном управлении ФССП, женщину уволили, не имея на то законных оснований.

«За восстановлением своих нарушенных прав женщина обратилась в Тяжинский районный суд, который признал приказ об увольнении директора школы незаконным и обязал управление образования восстановить ее в должности, а также выплатить заработную плату», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что в документах суда не указана причина увольнения женщины, однако местные СМИ предположили, что поводом стали плохие оценки учеников и конфликт с местной администрацией.

В настоящее время жительница Кузбасса восстановлена в должности.