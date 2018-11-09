Всероссийский Дед Мороз приедет в столицу Кузбасса

Главный зимний волшебник отправился в традиционное путешествие по стране, в рамках которого объедет 22 города.

Путешествие продлится два месяца. Также Дед Мороз заедет в Красноярск, Томск, Барнаул, Новосибирск, Омск, Тюмень, Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Казань, Ижевск, Нижний Новгород, Саратов, Краснодар, Воронеж, Тулу, Санкт-Петербург, Череповец, Вологду, Ярославль и Москву. Вместе с ним будут путешествовать и известные журналисты и ведущие телеканала НТВ, который является организатором акции: Вадим Такменёв, Сергей Майоров, Сергей Малозёмов, Вадим Глускер, Джон Уоррен, Дмитрий Завойстый, Айна Николаева, Анна Янкина и другие.

В том числе главный новогодний волшебник побывает в Кемерове. Как сообщили в мэрии, встреча с Дедом Морозом из Великого Устюга ожидает юных кемеровчан уже 14 и 15 ноября.

Дед Мороз подарит настоящее волшебство детям с особенностями развития, ребятам, оставшимся без попечения родителей и семьям, которые находятся в трудном положении, но верят в чудо. Он побывает в детских домах, больницах и социальных учреждениях.