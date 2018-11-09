В Кузбассе задержали подозреваемого в убийстве новокузнецкого предпринимателя

В южной столице Кузбасса следователи совместно с полицейскими задержали подозреваемого в убийстве мужчина на Ермакова. Им оказался 27-летний сводный брат убитого.

Задержанный формально является директором фирмы, принадлежавшей потерпевшему. По данным следствия, он решил расправиться с родственником после того, как взял определённую сумму из прибыли фирмы и побоялся, что брат узнает и потребует вернуть деньги.

В ГУ МВД РФ по Кемеровской области пояснили, что мужчина уже дал признательные показания.

«Подозреваемый знал, в котором часу брат отвозит ребёнка в школу и когда возвращается домой, подкараулив его в подъезде, произвёл в него несколько выстрелов из пистолета. После чего с места преступления скрылся, оружие он выкинул в реку», - рассказали в следственном комитете.

Пистолет обнаружили на мелководье, в настоящее время проводятся мероприятия по его извлечению со дна водоёма. Напомним, дело находится на личном контроле начальника кузбасской полиции Игоря Иванова. Расследование продолжается.