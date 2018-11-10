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В Кемерове эвакуировали посетителей кинотеатра

10 ноября 2018 в 09:33

Вечером 9 ноября в Кемерове эвакуировали посетителей кинотеатра «Рио Синема». Пожарная сигнализация сработала в одном из кинозалов во время показа фильма «Богемская рапсодия».

По словам очевидцев, посетители покинули здание ТЦ без паники. Как выяснилось позже, это была ложная тревога.

«Организация, обеспечивающая противопожарную безопасность, настроила на высокую чувствительность датчики», - рассказали в администрации ТЦ.

Позже посетителям кинотеатра предложили досмотреть фильм или забрать деньги. Помощь сотрудников МЧС не потребовалась.


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