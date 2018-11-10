В Кузбассе снегоуборочный трактор насмерть сбил женщину

Как сообщает «Правоохранительный портал», возле магазина на улице Дзержинского снегоуборочный трактор сбил 43-летнюю женщину.

Пострадавшую госпитализировали в больницу, однако от полученных травм она скончалась в медицинском учреждении.

Известно, что 64-летний водитель транспортного средства двигался задним ходом. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

«В момент ДТП погибшая шла в противоположную сторону от трактора, а водитель спецтехники «сдал назад», в результате чего наехал на жительницу Кузбасса. Тракторист не заметил, что совершил наезд на пешехода и продолжил работать», - сообщают местные СМИ.