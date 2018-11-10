В Кемерове сгорел частный дом, погибли дети

Пожар произошёл во второй половине дня в субботу, 10 ноября, на улице Западной, 70 в Заводском районе.

В результате пожара погиб мужчина и двое детей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

«Во время тушения пожара в одном из частных домов Заводского района в городе Кемерово обнаружены тела 27-летнего мужчины, а также детей четырёх и трёх лет. По предварительной информации, дети находились дома под присмотром 27-летего отчима, их мама была на работе», - сообщили в следственном комитете.

Предварительно установлено, что возгорание в частном доме могло произойти из-за неосторожного обращения с огнём при курении.

Фото: vk.com/«Инцидент Кемерово».