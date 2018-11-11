На трассе Кемерово-Новосибирск фура столкнулась с грузовиком

ДТП произошло в Мошковском районе на территории Новосибирской области в воскресенье, 11 ноября. От удара кран-манипулятор улетел в кювет, а фуру на дороге развернуло и машина перегородила проезд.

Как рассказали очевидцы, в результате случившегося на дороге было затруднено движение. Обе полосы были почти полностью перекрыты, поэтому легковушки объезжали место ДТП по обочине.

На месте работали сотрудники ГИБДД. Обстоятельства случившегося выясняются.

Фото: соцсети.