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На трассе Кемерово-Новосибирск фура столкнулась с грузовиком

11 ноября 2018 в 14:17

ДТП произошло в Мошковском районе на территории Новосибирской области в воскресенье, 11 ноября. От удара кран-манипулятор улетел в кювет, а фуру на дороге развернуло и машина перегородила проезд.

Как рассказали очевидцы, в результате случившегося на дороге было затруднено движение. Обе полосы были почти полностью перекрыты, поэтому легковушки объезжали место ДТП по обочине.

На месте работали сотрудники ГИБДД. Обстоятельства случившегося выясняются.

 

 

 

Фото: соцсети.


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