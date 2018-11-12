Власти Кемерова потратят больше 11 миллионов на чистку туалетов

Администрация города Кемерово разместила на сайте Госзакупки извещение о проведении электронного аукциона на сумму 11,6 миллиона рублей на содержание общественных туалетов.

Мэрия города ищет подрядчиков, которые бы за указанную сумму в 2019 году полностью взяли на себя обязанности по обработке туалетов химической стерилизацией. В настоящее время идёт приём заявок на конкурс, который закончился 23 ноября.

Аукцион будет проведён в конце месяца, 30 ноября и по его результатам мэрия определится с компанией, которая возьмёт на себя выполнение работ.