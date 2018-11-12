Житель Тисуля погиб в задымлённом доме

Дым заметили соседи, которые вызвали сотрудников МЧС. Как сообщили ГУ МЧС России по Кемеровской области, на месте работали шесть человек и две единицы техники. На момент прибытия первого подразделения внутри дома было плотное задымление.
«В доме тлел диван. После ликвидации возгорания сотрудники МЧС обнаружили в доме тело 31-летнего мужчины», — сообщили в областном Следственном комитете.
По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении. В настоящее время ведётся доследственная проверка, устанавливаются точные причины возгорания и смерти кузбассовца.
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