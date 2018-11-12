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В Кемерово запретили въезд фур до весны

12 ноября 2018 в 15:33

До 15 апреля 2019 года во время сильных снегопадов, большегрузный транспорт не сможет въехать в Кемерово. Ограничение действует на фуры массой 15 тонн и более, а также превышающие длину 10 метров.

Отмечается, что сильным снегопад считается, когда снег идёт больше час. Водителей большегрузного транспорта при проезде города предупреждают информационные щиты. Однако для фур организовали пять стоянок на подъезде к областной столице Кузбасса.

Ограничительные меры позволят освободить городские дороги от транзитного транспорта в период их максимальной загрузки во время неблагоприятных погодных условий. Объехать город в эти часы можно через Томск по автомобильным дорогам — Р 255 и Р 398 «Новосибирск – Томск», а также 1Р 400 «Томск – Мариинск».


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