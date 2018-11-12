В Белове 81-летняя пенсионерка напала на двоих грабителей

Как сообщили в областном ГУ МВД, пенсионерка обратилась в полицию уже после того, как преступники ретировались.

Выяснилось, что ранее днем женщина среагировала на лай собаки в своём дворе и решила поглядеть, что происходит. Уже на выходе увидела двоих мужчин, один из которых выносил с её двора бензопилу, а другой – выкатывал велосипед внука.

«Пожилая беловчанка бросилась на грабителей буквально с голыми руками. Тем не менее, такой напор спугнул преступников, и они бросились убегать. Однако оперативно скрыться удалось только грабителю с бензопилой, а вот его менее удачливый товарищ попался бабушке и смог ретироваться, только бросив велосипед», - рассказали в ведомстве.

Вскоре полиции удалось задержать подозреваемых в ограблении. Выяснилось, что один из мужчин помогал пенсионерке по хозяйству, и, посчитав старушку лёгкой добычей, позвал своего приятеля выносить вещи из её дома. Теперь каждому из мужчин грозит до семи лет лишения свободы по статье «грабёж», а пенсионерку правоохранители поблагодарили за смелость.