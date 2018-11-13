Кемеровского педофила приговорили к 18 годам

Так, 19 сентября 2017 года в Ленинском районе города за короткий промежуток времени были изнасилованы две девочки – восьми и девяти лет. Как рассказали в СУ СК РФ по Кемеровской области, злоумышленник выслеживал девочек, которые возвращались из школы, заходил за ними в подъезд и совершал в отношении потерпевших насильственные преступления сексуального характера.

«Потерпевшие смогли описать следователю приметы мужчины. В ходе патрулирования улиц правоохранители обнаружили прохожего, который похож на разыскиваемого. Мужчину привели на опознание, где девочки узнали в нём насильника», - рассказали в ведомстве.

Однако в ходе следствия было установлено, что преступник причастен и к другому изнасилованию. Годом раньше в кустах возле многоэтажки мужчина заметил трёх девочек, которые разжигали костёр. Он отругал их, а потом подошёл к одной из подружек и совершил насилие над восьмилетней девочкой. После чего скрылся с места преступления.

«Плач потерпевшей услышал прохожий, который поинтересовался у ребенка, что случилось. Девочка как могла, рассказала ему о том, что произошло, и показала, в какую сторону ушёл мужчина. Прохожий попытался догнать его, но не успел», - сообщили в СУ СК РФ по Кемеровской области,

Тогда установить личность и местонахождение подозреваемого по горячим следам не удалось. Однако была получена видеозапись с регистратора, установленного на окне одной из квартир, на которой был запечатлен предполагаемый преступник. Видеотехническая экспертиза показала, что на видеозаписях запечатлен именно задержанный.

Отмечается, что обвиняемый не сотрудничал со следствием и не признал своей вины на суде. Психолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым, ему был поставлен диагноз: «педофил». Ближайшие 18 лет осужденный проведет в колонии строгого режима.