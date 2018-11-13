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На дорогах Кемерова установят новые знаки

13 ноября 2018 в 10:14

Новые знаки «пешеходный переход» появятся на пересечении улицы Кирова и проспекта Советского. Как сообщили в комитете по работе со СМИ администрации города, работы проводятся в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги»,

Знаки установят над проезжей частью. Специалисты считают, что это сделает их более заметными для водителей и повысит уровень безопасности пешеходов.

Кроме того, на этом перекрёстке установят комплекс фото-видеофиксации «Азимут», который работает в автоматическом режиме. Он послужит для снижения аварийности и соблюдения правил дорожного движения водителями.


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