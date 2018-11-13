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В Новокузнецке легковушка протаранила столб напротив мэрии

13 ноября 2018 в 10:22

В понедельник, 12 ноября, в Новокузнецке автомобиль Honda врезался в столб возле мэрии города.

Как сообщает Новокузнецк.ru, около 13:00 водитель, двигаясь по улице Кирова, не справился с управлением наехал на тротуар и врезался в столб, который в результате погнулся. Машина также получила серьёзные повреждения.

Пострадавшего водителя отвезли в больницу на машине скорой помощи. Отмечается, что не смотря на сработавшие подушки безопасности, мужчина получил травмы.

 

 

 

Фото: Новокузнецк.ru


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