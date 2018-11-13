В Новокузнецке легковушка протаранила столб напротив мэрии

В понедельник, 12 ноября, в Новокузнецке автомобиль Honda врезался в столб возле мэрии города.

Как сообщает Новокузнецк.ru, около 13:00 водитель, двигаясь по улице Кирова, не справился с управлением наехал на тротуар и врезался в столб, который в результате погнулся. Машина также получила серьёзные повреждения.

Пострадавшего водителя отвезли в больницу на машине скорой помощи. Отмечается, что не смотря на сработавшие подушки безопасности, мужчина получил травмы.

Фото: Новокузнецк.ru