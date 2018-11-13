В Кузбассе воспитанники детдома «вручную» угнали машину

Не заводя двигатель, три молодых человека катались на автомобили по близлежащим дворам.

Воспитанники одного из кемеровских детских домов угнали машину, чтобы покататься. Как рассказали в областном Следственном комитете, в сентябре 2018 года три молодых человека гуляя по улице в вечернее время приметили в одном из дворов Заводского района авто отечественного производства. Подростки решили угнать машину и покататься. Они разбили стекло и открыли дверь автомобиля, однако как завести его не сообразили.

«Тогда один из них сел за руль транспортного средства и стал управлять им, а остальные толкали автомобиль. Проехав так несколько дворов, подростки остановились, один из них догадался соединить провода зажигания, в машине сработала сигнализация», — рассказали в ведомстве.

Горе-угонщиков задержали случайно. В этот двор прибыли сотрудники вневедомственной охраны, получив сигнал о срабатывании в одной из квартир охранной сигнализации. Они-то и задержали одного из подростков, пустившихся бежать с места преступления.

В настоящее время дело в отношении 15-летних и 16-летнего угонщиков направлено в суд.