В столице Кузбасса пройдёт День памяти жертв ДТП

Кемеровская Госавтоинспекция приглашает жителей города принять участие в акциях, посвящённых этому дню.

Каждый год в третье воскресенье ноября во всём мире отмечают День памяти жертв ДТП. В этом году принять участие в подготовленных мероприятиях смогут и кемеровчане.

Так, в пятницу, 16 ноября, в Областном Центре Крови пройдет донорская акция Памяти. Желающие могут прийти и сдать кровь без предварительной записи вместе с правоохранителями. (Акция начнётся в 11:00 и будет проходить на протяжении всего дня. Центр крови находится по адресу проспект Октябрьский, 22 – корпус семь).

А 18 ноября в Знаменском Соборе состоится мероприятие «Чёрная волна: стена Памяти», в котором примут участие сотрудники ГИБДД. (Сбор участников начнётся в 12:00, а в 12:30 начнётся литургия).

После в память о погибших в автоавариях в небо запустят воздушные шары по числу жертв ДТП за прошлый год. В 2018 их количество составило 29 человек.