Новокузнечанин поругался с родителями и сжёг два авто

В Новокузнецке будут судить 28- летнего мужчину, который уже неоднократно был судим. Его обвиняют в двух преступлениях по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Сразу две машины сгорели на улице Прежвальского в южной столице Кузбасса. Транспортные средства находились в соседних дворах. В результате возгорания полностью сгорел автомобиль Toyota Caldina, а в ВАЗ-2108 выгорел салон, общий ущерб составил около 200 тысяч рублей.

В одном из автомобилей было разбито стекло, а в салоне полицейские обнаружили остатки горючих материалов. Следствием было установлено, что машины сгорели из-за поджога.

Когда правоохранители задержали подозреваемого, он признался в совершённом преступлении, а свой поступок объяснил злостью из-за ссоры с родителями. Теперь обидчивому новокузнечанину грозит до пяти лет лишения свободы.

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области.