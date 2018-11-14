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В Тяжине пьяная компания открыла стрельбу по окнам жилого дома

14 ноября 2018 в 09:29

Инцидент произошел на улице Советская.

К правоохранителям обратился мужчина, который сначала услышал звон бьющегося стекла и увидел, что окно его кухни прострелено. Оказалось, что стреляли с балкона соседнего дома, где толпилась компания людей.

Нарушителей задержали бойцы Росгвардии.

«После того, как к пьяной компании нагрянули сотрудники Росгвардии, выяснилось, что те стреляли из пневматического пистолета», - рассказали в ведомстве.

Как пояснил хозяин квартиры, сначала он и гости целились по мусорным бакам, а когда стало скучно – по окнам соседнего дома.

Для разбирательств задержанные были переданы сотрудникам полиции, где предстоит выяснить, чьё было оружие.


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