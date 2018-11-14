В Березовском сапёры эвакуировали жильцов многоэтажки

Причиной стала найденная в подвале граната.

Ее нашел 13 ноября сотрудник управляющей компании в подвале многоэтажного жилого дома по улице Ленина.

Как рассказали в пресс-службе Росгвардии по Кемеровской области, в 15:00 заметив предмет, внешне похожий на гранату, мужчина не стал трогать зелёный цилиндр и вызвал оперативные службы.

«Бойцы Росгвардии вместе с полицейскими провели эвакуацию жителей двух подъездов — около 40 человек. Сапёры-взрывотехники кемеровского ОМОН обследовали находку и установили, что это учебная граната Ф-1», - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что Росгвардия оперативно отработала сигнал. Однако жизни и здоровью жильцов дома ничего не угрожало – граната оказалась учебной. Ее изъяли, а горожанам разрешили вернуться в свои квартиры.