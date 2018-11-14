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Сергей Цивилев намерен реформировать систему образования в Кузбассе

14 ноября 2018 в 13:58

По мнению Сергея Цивилева, система высшего образования в регионе нуждается в реформировании. Об этом губернатор заявил в Новокузнецке на Коллегии администрации города.

Так, рассматривается возможность оставить в Кузбассе три основных ВУЗа — СибГИУ, КемГУ и КузГТУ и присоединить к ним остальные учебные заведения. Это может повысить качество образования, а также увеличит финансирование из федерального бюджета.

«У нас в области уже есть опорный ВУЗ – Кемеровский государственный университет. Больше одного опорного ВУЗа на субъект Российской Федерации не дают, поэтому с иллюзиями на этот счёт надо расстаться», — прокомментировал глава региона.


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