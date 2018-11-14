На Южном в Кемерове сбили пешехода

Авария произошла во второй половине дня 14 ноября на Тюленина.

Во второй половине дня 14 ноября на Тюленина, 8 сбили пешехода. По словам свидетелей ДТП, женщина перебегала через дорогу вне пешеходного перехода.

«На месте работают сотрудники ГИБДД и машина скорой помощи стояла», - рассказала свидетель последствий аварии.

Информации о состоянии пострадавшей пока нет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: vk.com/«Инцидент Кемерово».