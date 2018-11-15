В Кемерове ночью эвакуировали девятиэтажку

В ночь с 14 на 15 ноября в Кемерове горел многоквартирный жилой дом. Пожарных вызвали хозяева квартиры, где произошло возгорание.

Как сообщили в ГУ МЧС Кузбасса, сигнал о пожаре на улице Московская поступил в 3:21. На место выехали 36 человек и 11 единиц техники.

«На момент прибытия первого подразделения из окна квартиры шёл чёрный густой дым и наблюдалось открытое горение. По лестничным маршам из подъезда самостоятельно эвакуировались 15 человек, в том числе и хозяева. Кроме того, специалисты газодымозащитной службы, также по лестничным маршам, вывели из здания 26 человек», — рассказали в ведомстве+

Ликвидировать возгорание специалистам удалось в 3:58. В результате пожара в комнате и на балконе обгорели мебель и вещи. По предварительным данным причиной возгорания стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.