Блог с тобой ›› Новости ›› В Кемерове ночью эвакуировали девятиэтажку

В Кемерове ночью эвакуировали девятиэтажку

15 ноября 2018 в 09:47

В ночь с 14 на 15 ноября в Кемерове горел многоквартирный жилой дом. Пожарных вызвали хозяева квартиры, где произошло возгорание.

Как сообщили в ГУ МЧС Кузбасса, сигнал о пожаре на улице Московская поступил в 3:21. На место выехали 36 человек и 11 единиц техники.

«На момент прибытия первого подразделения из окна квартиры шёл чёрный густой дым и наблюдалось открытое горение. По лестничным маршам из подъезда самостоятельно эвакуировались 15 человек, в том числе и хозяева. Кроме того, специалисты газодымозащитной службы, также по лестничным маршам, вывели из здания 26 человек», — рассказали в ведомстве+

Ликвидировать возгорание специалистам удалось в 3:58. В результате пожара в комнате и на балконе обгорели мебель и вещи. По предварительным данным причиной возгорания стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.


Читайте также

Content 57162da4af6ab97394fcec511552f359
Сергей Цивилев намерен реформировать систему образования в Кузбассе
Content
На Южном в Кемерове сбили пешехода
Content 8fe164be28dd94d97cb96c37f6de5349
Обе столицы Кузбасса вошли в топ-10 городов с лучшими дорогами
Content db1339b971d29be2
В ГИБДД рассказали подробности аварии с пешеходом на Южном

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?