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Обе столицы Кузбасса вошли в топ-10 городов с лучшими дорогами

15 ноября 2018 в 10:57

По результатам опроса Кемерово и Новокузнецк попали в список городов с лучшим дорожным покрытием.

Россиянам предложили пройти опрос о том, как они расценивают качество дорог в своём городе.  Исследование проводилось с 25 октября по 12 ноября 2018 года, среди жителей 37 городов России с населением более 500 тысяч человек. На основе собранных данных был составлен рейтинг.

По результатам опроса Кемерово оказался на четвёртой строчке рейтинга с показателем хороших дорог 3,50 балла. Следом за ним, на пятом месте, южная столица Кузбасса, набравшая 3,48 балла.

А вот абсолютным лидером рейтинга стала Тюмень. Город набрал недосягаемый высокий средний балл 4,25.


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