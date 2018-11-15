В ГИБДД рассказали подробности аварии с пешеходом на Южном

Напомним, 14 ноября на улице Тюленина в Кемерове сбили пешехода.

По данным ГИБДД, возле дома №13 19-летний водитель Chevrolet Lanos сбил 60-летнего пенсионера.

«Предварительно установлено, что мужчина переходил через дорогу в неположенном месте. Водитель не успел вовремя затормозить», - рассказали в ведомстве.

В результате аварии пенсионер получил травмы различной степени тяжести. Его госпитализировали. Сейчас мужчина находится на лечении в стационаре.