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Из кемеровского детсада эвакуировали более 300 человек

15 ноября 2018 в 15:17

Инцидент произошел утром в четверг, 15 ноября. Как сообщает РИА Новости, из кемеровского детского сада эвакуировали более 300 человек. Причиной стало короткое замыкание на кухне.

«Короткое замыкание возникло в электроплите в кухне детского сада № 22 на улице Дружбы», - цитирует информационное агентство представителя экстренных служб.

Всего во время эвакуации из сада вывели 306 человек, в том числе 270 детей. Возгорания после короткого замыкания не произошло. Пострадавших нет.


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