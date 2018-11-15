Из кемеровского детсада эвакуировали более 300 человек

Инцидент произошел утром в четверг, 15 ноября. Как сообщает РИА Новости, из кемеровского детского сада эвакуировали более 300 человек. Причиной стало короткое замыкание на кухне.

«Короткое замыкание возникло в электроплите в кухне детского сада № 22 на улице Дружбы», - цитирует информационное агентство представителя экстренных служб.

Всего во время эвакуации из сада вывели 306 человек, в том числе 270 детей. Возгорания после короткого замыкания не произошло. Пострадавших нет.