В столице Кузбасса автобус зажал женщине шею и поехал

Как рассказали очевидцы, пассажирка выходила из транспорта с ребёнком.

Инцидент произошел утром 15 ноября в Кемерове. Как рассказали в соцсетях свидетели произошедшего, водитель автобуса 172э по неосторожности зажал дверями шею женщины и протащил за собой несколько метров.

«Cегодня утром, а именно в 07:10, при выходе из автобуса 172э на шее у женщины закрылись двери, она выходила с ребёнком. В итоге ребёнок упал, а автобус несколько метров проехал с застрявшей и кричащей женщиной», — цитируют местные СМИ запись.

Услышав крики пассажиров, водитель остановил автобус и открыл двери. Ребёнок под колёса автобуса не попал, о состоянии здоровья женщины информации нет.

Известно, что пока женщина не обращалась в полицию.