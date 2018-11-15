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В столице Кузбасса автобус зажал женщине шею и поехал

15 ноября 2018 в 18:51

Как рассказали очевидцы, пассажирка выходила из транспорта с ребёнком.

Инцидент произошел утром 15 ноября в Кемерове. Как рассказали в соцсетях свидетели произошедшего, водитель автобуса 172э по неосторожности зажал дверями шею женщины и протащил за собой несколько метров.

«Cегодня утром, а именно в 07:10, при выходе из автобуса 172э на шее у женщины закрылись двери, она выходила с ребёнком. В итоге ребёнок упал, а автобус несколько метров проехал с застрявшей и кричащей женщиной», — цитируют местные СМИ запись.

Услышав крики пассажиров, водитель остановил автобус и открыл двери. Ребёнок под колёса автобуса не попал, о состоянии здоровья женщины информации нет.

Известно, что пока женщина не обращалась в полицию.


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