Блог с тобой ›› Новости ›› Ночью в Юрге горел магазин с аудиотехникой

Ночью в Юрге горел магазин с аудиотехникой

16 ноября 2018 в 09:26

ЧП произошло 16 ноября на улице Машиностроителей.

Около трех ночи загорелся магазин с бытовой и аудиотехникой. Как рассказали в ГУ МЧС Кузбасса, сигнал на пульт диспетчера в 3:16. На момент прибытия первого подразделения МЧС из окна магазина шёл дым. Полностью потушить пожар удалось в 3:28. К ликвидации ЧП привлекались семь человек и три единицы спецтехники.

«В результате пожара в комнате 6 х 6 обгорели вещи, бытовая и аудиотехника. Общая площадь пожара составила два «квадрата», — рассказали о последствиях случившегогся ГУ МЧС РФ по Кемеровской области.

Предварительно установлено, что возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём. Магазину причинён материальный ущерб, сумма которого сейчас устанавливается специалистами.


Читайте также

Content 8fe164be28dd94d97cb96c37f6de5349
Обе столицы Кузбасса вошли в топ-10 городов с лучшими дорогами
Content db1339b971d29be2
В ГИБДД рассказали подробности аварии с пешеходом на Южном
Content mchs
Из кемеровского детсада эвакуировали более 300 человек
Content 1455888088 1
В столице Кузбасса автобус зажал женщине шею и поехал

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?