Ночью в Юрге горел магазин с аудиотехникой

ЧП произошло 16 ноября на улице Машиностроителей.

Около трех ночи загорелся магазин с бытовой и аудиотехникой. Как рассказали в ГУ МЧС Кузбасса, сигнал на пульт диспетчера в 3:16. На момент прибытия первого подразделения МЧС из окна магазина шёл дым. Полностью потушить пожар удалось в 3:28. К ликвидации ЧП привлекались семь человек и три единицы спецтехники.

«В результате пожара в комнате 6 х 6 обгорели вещи, бытовая и аудиотехника. Общая площадь пожара составила два «квадрата», — рассказали о последствиях случившегогся ГУ МЧС РФ по Кемеровской области.

Предварительно установлено, что возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём. Магазину причинён материальный ущерб, сумма которого сейчас устанавливается специалистами.