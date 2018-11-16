Массовое ДТП на кузбасской трассе: есть погибший

В 8:40 в пятницу, 16 ноября, в Кузбассе на трассе произошло серьёзное ДТП с участием большегруза.

«Когда мы мимо проезжали, на месте уже работали МЧС и скорая. Мы останавливались, говорят, там погиб кто-то», — цитируют местные СМИ очевидцев последствий ДТП.

В отделе пропаганды ГИБДД по Кемеровской области подтвердили факт гибели участника ДТП. Известно, что на месте ещё работают правоохранители.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.