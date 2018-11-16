В Кемерове такси застряло в сугробе

Авария произошла 15 ноября на пересечении Каменской и Гагарина. Здесь водитель такси, не справившийся с управлением, влетел в сугроб и застрял там багажником вверх.

По словам очевидцев, пострадавших нет.

«Никто не пострадал, в машине было много пассажиров парней, все целы и невредимы», — сообщают местные СМИ со ссылкой на свидетелей аварии.

Отмечается, что для того чтобы вызволить авто из снежного плена, понадобилась помощь нескольких людей.

Фото: соцсети.